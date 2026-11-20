Barcelona po vlerëson mundësinë e një shkëmbimi me Juventusin, ku në qendër të operacionit janë Andrea Cambiaso dhe Alejandro Balde. Klubi katalanas dëshiron të sjellë mbrojtësin italian 26-vjeçar, ndërsa shikon me interes largimin e spanjollit 23-vjeçar. Synimi është që marrëveshja të realizohet në merkaton e janarit 2027, por ka një vështirësi ekonomike: Barcelona kërkon 40 milionë euro për Balden, ndërsa Juventusi nuk ka kapacitet financiar për të përballuar këtë shumë.
Futja e Cambiasos në negociata do t’u hapte rrugë të dyja palëve që të diskutonin për dy futbollistë me vlerë për projektet e tyre, pa u detyruar të bëjnë investime të mëdha. Interesimi i Barcelonës për italianin nuk është i ri, pasi klubi e konsideron atë një lojtar me fleksibilitet që mund të mbulojë të dy krahët e mbrojtjes.
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Deco, drejtori sportiv i Barcelonës, vijon ta shohë Cambiason si objektiv për të përforcuar repartin e mbrojtësve anësorë. Aftësia e lojtarit për të luajtur në të dyja anët përputhet me kërkesat e trajnerit Hansi Flick, sidomos në një moment kur disa mbrojtës të ekipit kanë të ardhme të paqartë.
Interesi i klubit katalanas për futbollistin e Juventusit kishte dalë në dritë që përpara nëntorit. Në muajin tetor, raportimet flisnin për një vlerë rreth 30 milionë euro nga ana e klubit italian, megjithëse burime të tjera sugjeronin se kërkesat financiare të Juventusit mund të ishin më të larta.
Cambiaso ka kontratë me Juventusin deri në verën e vitit 2029, çka i jep klubit torinez një pozicion më të favorshëm në bisedime. Sidoqoftë, mundësia për të marrë Balden si pjesë të shkëmbimit ndryshon dinamikën: italianët mund të sigurojnë mbrojtësin spanjoll pa u detyruar të paguajnë vlerën e plotë të kartonit të tij.
Nga ana tjetër, ky operacion do t’i mundësonte Barcelonës të mbulonte një rol që e sheh si thelbësor për forcimin e skuadrës. Cambiaso sjell shkathtësi duke luajtur në të dy krahët e mbrojtjes, dhe ardhja e tij nuk do të kërkonte domosdoshmërisht gjetjen e një zëvendësuesi të veçantë për një pozicion të caktuar.