Babai pagoi 5,600 euro për El Clasicon, por ai dhe djali e panë fundin e ndeshjes në taksi

Një tifoz i Real Madridit nga Sllovakia thotë se ai dhe djali i tij u larguan nga tribunat e Camp Nou pasi festuan golin e Kylian Mbappes në fitoren 2-1 të madrilenëve ndaj Barcelonës.
Frantisek Vavrek udhëtoi drejt Barcelonës për t’i dhuruar djalit të tij, Denis, një kujtim të veçantë për 18-vjetorin. Sipas tij, përvoja që duhej të ishte e paharrueshme u kthye në zhgënjim: pjesën e mbetur të ndeshjes, babai dhe i biri e ndoqën në telefon, brenda një taksie.
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Në një intervistë për gazetën spanjolle Marca, Vavrek tha se ishte nisur nga Presovi i Sllovakisë dhe kishte përshkuar rreth 300 kilometra deri në Budapest, prej nga mori fluturimin për në Barcelonë. Me ta udhëtuan edhe miqtë e familjes nga Kroacia, Krunoslav Pipinic dhe djali i tij, Kresimir, i cili kishte mbushur 18 vjeç pak ditë para ndeshjes.
Për katër bileta të kategorisë së parë, Vavrek pagoi gjithsej 5,600 euro, ose 1,400 euro për secilën. Vendet e tyre ishin në sektorin 113, mes tifozëve të Barcelonës.
Problemet, sipas rrëfimit të tij, nisën te hyrja e stadiumit. Stafi i sigurisë nuk i lejoi të futeshin me fanellat e Real Madridit dhe, pretendon Vavrek, u sugjeroi t’i hidhnin në koshin e mbeturinave.
Babë e bir nuk pranuan ta bënin këtë. Ata i mblodhën fanellat për të kaluar kontrollin, pastaj i veshën pasi zunë vendet e tyre, rreth 20 minuta para fillimit të ndeshjes.
Vavrek tha se kishin mbajtur fanellat veshur për afërsisht një orë përpara se të ndërhynte sigurimi. Ai mohoi se kishte pasur qëllim të provokonte tifozët vendas.
Incidenti ndodhi pasi Mbappe shënoi golin e parë të Real Madridit, rreth minutës së 40-të. Sipas Vavrekut, ai dhe djali u ngritën, u përqafuan dhe festuan, por pak më vonë rreth një duzinë punonjësish të sigurisë iu afruan dhe i nxorën nga tribunat.
“Nuk kryem asnjë akt dhune, nuk kërcënuam askënd dhe as nuk nxitëm dhunë. Thjesht festuam golin duke u ngritur në këmbë dhe duke përqafuar njëri-tjetrin”, i tha Vavrek Marca.
Ai pretendon se disa spektatorë i fyen dhe i fishkëllyen teksa po largoheshin, por as ai dhe as i biri nuk reaguan.
Fillimisht, u është thënë se mund të ktheheshin në vendet e tyre nëse hiqnin fanellat e Real Madridit. Vavrek tregon se kjo mundësi u anulua pasi sigurimi u konsultua me eprorët.
“Na thanë se shumë tifozë të Barcelonës na kishin njohur tashmë dhe se nuk mund të garantonin sigurinë tonë. Kishin frikë se mund të na sulmonin nëse ktheheshim në të njëjtat vende”, rrëfeu ai.
Pas nxjerrjes nga stadiumi, ndërhyri policia. Oficerët kontrolluan dokumentet e tyre dhe përpiluan raporte për ngjarjen.
Sipas Vavrekut, në raporte përmendeshin fanellat e shfaqura dhe provokimi i tifozëve të Barcelonës, ndërsa sjellja e tyre përshkruhej si e dhunshme ose si nxitje për dhunë. Tifozi i kundërshton këto vlerësime dhe kërkon që rasti të shqyrtohet duke parë pamjet filmike dhe duke marrë dëshmitë e të pranishmëve.
Kontrollet policore zgjatën rreth 45 minuta, tha ai. Gjatë kësaj kohe ndoqi ndeshjen në telefon. Më pas, ai dhe djali morën një taksi për në apartamentin ku po qëndronin dhe e ndoqën pjesën e mbetur të El Clasicos në ekranin e celularit, megjithëse kishin paguar mijëra euro për ta parë nga stadiumi.
“I premtova djalit tim se nuk do ta harronte El Clasicon e parë. E mbajta premtimin tim”, tha Vavrek me ironi, duke iu referuar një përvoje që, sipas tij, i biri do ta kujtojë gjatë.
Vavrek tha se kërkoi t’i ktheheshin paratë, por iu kërkua të paraqiste një ankesë zyrtare pranë Barcelonës. Në kohën kur foli për Marca, ai ende nuk e kishte dorëzuar ankesën me shkrim dhe nuk kishte marrë rimbursim.
“Nuk dua të nxis urrejtje mes tifozëve të Realit dhe Barcelonës. Nuk po kërkoj bileta falas apo trajtim të veçantë”, përfundoi ai.