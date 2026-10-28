VIDEO/ Studentët e refuzojnë, Rama fton sërish në dialog të rinjtë

VIDEO/ Studentët e refuzojnë, Rama fton sërish në dialog të rinjtë

Këtë të mërkurë, kryeministri Edi Rama, ka përsëritur edhe sot ftesën për dialog me studentët. Megjithatë, Rama nuk ka ndryshuar sofrën e gurit, që prej ditësh tashmë e ka lënë aty para Kryeministrisë me etiketat e dialogut.

Ftesa e Ramës është refuzuar prej më shumë se një jave nga studentë dhe pedagogë, të cilët nuk shohin asnjë arsye të flasin apo dialogojnë me kryeministrin.

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Shtuar 28.10.2026 08:27

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