VIDEO/ Studentët e refuzojnë, Rama fton sërish në dialog të rinjtë

Këtë të mërkurë, kryeministri Edi Rama, ka përsëritur edhe sot ftesën për dialog me studentët. Megjithatë, Rama nuk ka ndryshuar sofrën e gurit, që prej ditësh tashmë e ka lënë aty para Kryeministrisë me etiketat e dialogut.
Ftesa e Ramës është refuzuar prej më shumë se një jave nga studentë dhe pedagogë, të cilët nuk shohin asnjë arsye të flasin apo dialogojnë me kryeministrin.
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Ky refuzim vjen edhe pas dhunës policore në protesta, ku të shtunën u qëllua me plumb gome në sy një i ri 28-vjeçar.