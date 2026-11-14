Mickoski vëren shenja rimëkëmbjeje, Filipçe e rendit ekonominë në fund të Evropës

Mickoski vëren shenja rimëkëmbjeje, Filipçe e rendit ekonominë në fund të Evropës

Kryeministri Hristijan Mickoski tha se prodhimi industrial po shfaq prirje pozitive dhe se qarkullimi në industri është rritur me mbi 5,5% në krahasim me tremujorin e tretë të vitit të kaluar. Sipas tij, këta tregues kanë rëndësi të veçantë në kushtet e situatës ekonomike në botë dhe në Bashkimin Evropian, partneri më i madh tregtar i Maqedonisë.

Mickoski u shpreh se shifrat pozitive nuk janë lajm i mirë për ata që, sipas tij, duan që vendi të ketë rezultate të dobëta.

Të lidhura

None found

Ai deklaroi se treguesit mbështesin atë që qeveria kishte thënë që në fillim: nevojitet durim dhe konsolidim gradual i situatës. Pas gati dy vjet e gjysmë, tha ai, vendi ka arritur në pikën zero, pasi më parë ndodhej në deficit të thellë. Sipas kryeministrit, kjo është pika nga e cila duhet të niset kushdo që merr pushtetin, ndërsa tani ai pret vetëm rritje.

Komentet për ekonominë i kundërshtoi kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe. Ai tha se Maqedonia e Veriut renditet e 41-ta në Evropë për Prodhimin e Brendshëm Bruto të projektuar për kokë banori dhe se Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rrëzuar pretendimet e Mickoskit për ekonominë e tretë në Evropë. Filipçe e cilësoi këtë si gjendjen reale të ekonomisë maqedonase, ndryshe nga ato që i quajti përralla për vendin e tretë dhe gënjeshtra për rritjen më të shpejtë të pagave e pensioneve.

“Çfarë ekonomie e tretë? Maqedonia e Veriut ndodhet në fund të renditjes evropiane. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ajo zë vendin e 41-të mes 48 ekonomive të Evropës për BPV-në e parashikuar për kokë banori. FMN-ja parashikon që kjo vlerë në Maqedoninë e Veriut të jetë 11.762 dollarë. Në rajon, Serbia, Mali i Zi dhe Shqipëria janë përpara nesh. Këtë kemi thënë gjatë vitit të fundit në LSDM dhe tashmë e ka konfirmuar edhe FMN-ja”, tha Filipçe.

Filipçe shtoi se ekonomia e vendit mbetet shumë prapa ekonomive më të pasura të Evropës, ndërsa qytetarët e përjetojnë këtë hendek çdo ditë.


Shtuar 14.11.2026 19:12

Tags: ,
Partia e Pensionistëve kërkon burg, konfiskim pasurie dhe ndalim të përjetshëm të funksioneve publike për të dënuarit për korrupsion

Partia e Pensionistëve kërkon burg, konfiskim pasurie dhe ndalim të përjetshëm të funksioneve publike për të dënuarit për korrupsion
LSDM: Ish-anëtarët që punonin kundër nesh për para kaluan te ZNAM-i i Dimitrievskit

LSDM: Ish-anëtarët që punonin kundër nesh për para kaluan te ZNAM-i i Dimitrievskit
Maqedonia e Veriut shënon mbi 35 për qind më pak viktima në rrugë gjatë tetë muajve të parë të vitit 2026

Maqedonia e Veriut shënon mbi 35 për qind më pak viktima në rrugë gjatë tetë muajve të parë të vitit 2026
Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete

Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete
AS Senjak mohon të ketë marrë kredi nga Alta Banka në Serbi

AS Senjak mohon të ketë marrë kredi nga Alta Banka në Serbi
Spitali i Kumanovës planifikon të punësojë 23 specializantë të tjerë, por sa prej tyre janë shqiptarë?

Spitali i Kumanovës planifikon të punësojë 23 specializantë të tjerë, por sa prej tyre janë shqiptarë?
Diabeti në Maqedoninë e Veriut: 140 mijë të diagnostikuar dhe 40 mijë të tjerë që mund të mos e dinë se janë të prekur

Diabeti në Maqedoninë e Veriut: 140 mijë të diagnostikuar dhe 40 mijë të tjerë që mund të mos e dinë se janë të prekur
ESHR-ja pret propozime për revizionet e vitit 2027 deri më 1 dhjetor

ESHR-ja pret propozime për revizionet e vitit 2027 deri më 1 dhjetor
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet