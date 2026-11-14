Mickoski vëren shenja rimëkëmbjeje, Filipçe e rendit ekonominë në fund të Evropës

Kryeministri Hristijan Mickoski tha se prodhimi industrial po shfaq prirje pozitive dhe se qarkullimi në industri është rritur me mbi 5,5% në krahasim me tremujorin e tretë të vitit të kaluar. Sipas tij, këta tregues kanë rëndësi të veçantë në kushtet e situatës ekonomike në botë dhe në Bashkimin Evropian, partneri më i madh tregtar i Maqedonisë.
Mickoski u shpreh se shifrat pozitive nuk janë lajm i mirë për ata që, sipas tij, duan që vendi të ketë rezultate të dobëta.
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Ai deklaroi se treguesit mbështesin atë që qeveria kishte thënë që në fillim: nevojitet durim dhe konsolidim gradual i situatës. Pas gati dy vjet e gjysmë, tha ai, vendi ka arritur në pikën zero, pasi më parë ndodhej në deficit të thellë. Sipas kryeministrit, kjo është pika nga e cila duhet të niset kushdo që merr pushtetin, ndërsa tani ai pret vetëm rritje.
Komentet për ekonominë i kundërshtoi kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe. Ai tha se Maqedonia e Veriut renditet e 41-ta në Evropë për Prodhimin e Brendshëm Bruto të projektuar për kokë banori dhe se Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rrëzuar pretendimet e Mickoskit për ekonominë e tretë në Evropë. Filipçe e cilësoi këtë si gjendjen reale të ekonomisë maqedonase, ndryshe nga ato që i quajti përralla për vendin e tretë dhe gënjeshtra për rritjen më të shpejtë të pagave e pensioneve.
“Çfarë ekonomie e tretë? Maqedonia e Veriut ndodhet në fund të renditjes evropiane. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ajo zë vendin e 41-të mes 48 ekonomive të Evropës për BPV-në e parashikuar për kokë banori. FMN-ja parashikon që kjo vlerë në Maqedoninë e Veriut të jetë 11.762 dollarë. Në rajon, Serbia, Mali i Zi dhe Shqipëria janë përpara nesh. Këtë kemi thënë gjatë vitit të fundit në LSDM dhe tashmë e ka konfirmuar edhe FMN-ja”, tha Filipçe.
Filipçe shtoi se ekonomia e vendit mbetet shumë prapa ekonomive më të pasura të Evropës, ndërsa qytetarët e përjetojnë këtë hendek çdo ditë.