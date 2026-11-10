Asllani i bashkohet Kosovës në formë të mirë para ndeshjeve me Izraelin dhe Irlandën

Fisnik Asllani mbërrin në grumbullimin e Kosovës pas një fundjave të suksesshme me Hoffenheimin në Gjermani. Sulmuesi shpreson ta ruajë këtë formë edhe në përballjet me Izraelin dhe Irlandën.
Në fitoren 2-1 ndaj Schalkes, Asllani pati ndikim të drejtpërdrejtë në të dy golat e Hoffenheimit. Ai e nisi takimin si titullar dhe shënoi në minutën e 10-të, pasi përfitoi nga një gabim i portierit kundërshtar, Loris Karius.
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Në minutën e 26-të, sulmuesi kosovar dha asistimin për Tim Lemperlen, autorin e golit të dytë. Asllani ishte ndër lojtarët më të dalluar në këtë ndeshje.
Ndikimi i tij në të dy golat u veçua edhe nga mediat gjermane. Kjo paraqitje shërbeu si një tjetër dëshmi e formës së mirë që po kalon në Bundesligë.
Asllani mori pjesë sot në stërvitjen e Dardanëve, ku u shfaq me humor të mirë dhe vetëbesim. Goli dhe asistimi ndaj Schalkes e bëjnë edhe më inkurajues rikthimin e tij te Kosova për dy ndeshjet e rëndësishme të Ligës së Kombeve.
Ai kishte lënë gjurmë edhe në grumbullimin e mëparshëm të Kosovës, të cilin e mbylli me një paraqitje shumë të mirë dhe me një gol të rëndësishëm ndaj Austrisë. Tani beson se mund të jetë protagonist edhe kundër Izraelit dhe Irlandës.
Forma e Asllanit dhe atmosfera me të cilën iu bashkua ekipit janë sinjale pozitive për përzgjedhësin Franco Foda. Sulmuesi i Hoffenheimit pritet të jetë një alternativë e rëndësishme për repartin ofensiv të Kosovës.
Dardanët do të presin fillimisht Izraelin më 14 nëntor në stadiumin “Fadil Vokrri”. Më pas, më 17 nëntor, do të luajnë kundër Irlandës në Dublin.
Kosova synon ta përfundojë sa më mirë këtë cikël të Ligës së Kombeve, ndërsa vendi i dytë mbetet objektivi real i skuadrës. Forma e Asllanit mund të jetë një përparësi e rëndësishme për ekipin e Fodës në këto dy sfida të fundit.