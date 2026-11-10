Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit

Sistemi “Safe City” pritet të mbulojë të gjithë territorin e vendit deri në shkurt. Zgjerimi do të nisë në Strumicë, do të vijojë në Shtip dhe më pas në Manastir, ndërsa kamera për mbikëqyrjen e trafikut do të vendosen edhe në pikën kufitare Bllacë.
Këto plane u paraqitën nga ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, në një konferencë për media ku ai bëri bilancin e vitit të parë të zbatimit të projektit.
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Sipas kalendarit të njoftuar, zbatimi zyrtar në territorin e SPB-Strumicë duhet të fillojë në javën e parë të dhjetorit. Aktivitetet në Shtip pritet të mbyllen deri në fund të vitit, përpara se zgjerimi të vijojë në Manastir.
Ndërkohë, testimi i kamerave të reja në automjetet policore parashikohet të nisë gjatë muajit të ardhshëm. Pajisjet pritet të jenë plotësisht funksionale më së voni në shkurt. Nga ai muaj, kamerat mobile në automjetet e policisë do të mund të matin shpejtësinë e mjeteve të tjera dhe të regjistrojnë shkelje edhe kur patrullat janë në lëvizje.
MPB-ja planifikon gjithashtu të sigurojë radarë të rinj mobilë për t’i vendosur në të ashtuquajturat pika të zeza, ku aksidentet e rënda me pasoja fatale ose lëndime të rënda ndodhin më shpesh.
Toshkovski shpjegoi se, sipas analizave, kamerat fikse nuk mjaftojnë për të dhënë efektin e synuar parandalues: drejtuesit e mjeteve ngadalësojnë para radarëve, por e shtojnë sërish shpejtësinë pasi i kalojnë. Për këtë arsye, tha ai, ekspertët kanë propozuar pajisjen e automjeteve policore ekzistuese me sisteme që matin shpejtësinë e pjesëmarrësve të tjerë në trafik gjatë lëvizjes së patrullave.
Në Bllacë do të instalohen edhe kabina ku mund të paguhen gjobat e automjeteve me targa të huaja. Ministri u këshilloi shoferëve që kalojnë në këtë pikë kufitare të shkarkojnë aplikacionin dhe të kontrollojnë nëse kanë kryer shkelje gjatë qëndrimit në territorin e vendit. Sipas tij, pagesa më e shpejtë e gjobave do të ndihmojë në shmangien e vonesave në kufi.
Zgjerimi dhe funksionimi i mëtejshëm i sistemit kërkojnë financim. Sipas projeksioneve të MPB-së të bëra të ditura nga Toshkovski, gjobat e trafikut pritet të sjellin rreth 10 milionë euro në vit. Prej kësaj shume, 25 për qind do të kalojnë në buxhetin e policisë për t’u riinvestuar në sigurinë në komunikacion dhe në avancimin e sistemit.
Ministri njoftoi edhe se “Safe City” ka marrë vendin e parë në kategorinë “Ekselencë në Sigurinë në Komunikacion” në Samitin Botëror të Policisë në Dubai. Projekti u rendit përpara policive të Singaporit dhe Abu Dabit, Drejtorisë së Rrugëve dhe Transportit të Dubait, si dhe shërbimit policor të shtetit indian Maharashtra.
Për çmimet e samitit ishin paraqitur më shumë se 700 nominime nga mbi 60 shtete, të ndara në 13 kategori. Fituesit u përcaktuan përmes vlerësimit të pavarur profesional, intervistave dhe shqyrtimit të rezultateve teknologjike e operative.
Duke folur për vlerësimin, Toshkovski kujtoi se, kur nisi projekti “Safe City”, shumë njerëz dyshonin nëse sistemi për të cilin flitej prej vitesh do të funksiononte më në fund. Ai tha se ishte nder për të të njoftonte përparimin e arritur dhe vendin e parë që Maqedonia fitoi në kategorinë e sigurisë në komunikacion në samitin e Dubait.