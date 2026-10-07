Arteta vazhdon me Arsenalin pas firmosjes së kontratës së re

Mikel Arteta e përshkroi si privilegj vendimin për të nënshkruar një marrëveshje të re afatgjatë me Arsenalin, duke konfirmuar se do të vijojë të drejtojë klubin, kampion të Ligës Premier.
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Tekniku spanjoll tha se ndihet i nderuar që do të jetë në krye të skuadrës gjatë një kapitulli të veçantë në historinë 140-vjeçare të Arsenalit.
“Të angazhohem për të ardhmen time me klubin dhe të vazhdoj punën me njerëz të jashtëzakonshëm, të cilët synojnë më të mirën për Arsenalin, është privilegj”, u shpreh Arteta.
Sipas tij, klubi ka përjetuar tashmë momente të paharrueshme së bashku, por rruga e përbashkët sapo ka nisur dhe ka ende shumë për të arritur.
“Kemi ndarë disa kujtime të veçanta, por ky është vetëm fillimi i asaj që mund të realizojmë”, shtoi trajneri.
Arteta shprehu mirënjohje ndaj pronarëve Stan dhe Josh Kroenke për besimin dhe mbështetjen, si dhe ndaj tifozëve të Arsenalit për dashurinë dhe respektin që i kanë dhënë gjatë kësaj periudhe.