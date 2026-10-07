Arsenali rinovon kontratën me Mikel Artetën dhe i beson drejtimit të tij

Arsenal ka bërë të ditur zyrtarisht se Mikel Arteta ka firmosur një marrëveshje të re afatgjatë me klubin.
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Tekniku spanjoll do të vijojë të drejtojë “Topçinjtë”, pasi në sezonin e kaluar i udhëhoqi drejt rikthimit të titullit të Ligës Premier pas 22 vjetësh.
Arteta mori drejtimin e Arsenalit në dhjetor të vitit 2019 dhe gjatë kësaj periudhe ka udhëhequr një ndryshim të madh në skuadër.
Nën drejtimin e tij, ekipi londinez është kthyer në një pretendent të vazhdueshëm për trofetë më të rëndësishëm.
Triumfi i sezonit të kaluar në Ligën Premier bëri që titulli të rikthehej në “Emirates Stadium”, ndërsa klubi synon të ndërtojë mbi këtë sukses për të arritur objektiva edhe më të mëdha në Angli dhe Evropë.
Marrëveshja e mëparshme e trajnerit përfundonte në fund të sezonit 2026/27, ndërsa kontrata e re e mban atë në krye të Arsenalit për një periudhë më të gjatë.
Rinovimi është realizuar në një fazë kyçe për klubin, që kërkon të ruajë kurorën e kampionit dhe të vijojë garën për trofe të tjerë në kompeticionet evropiane.