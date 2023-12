Arsenali dëshiron Ivan Toney-n në janar – por nuk do të jetë e lehtë

Arsenali mbetet i vendosur për të nënshkruar me Ivan Toney nga Brentford në janar, por ata do të duhet të përballen me një numër pengesash për të nënshkruar marrëveshjen.

CFARE NDODHI?

Arsenali ka qenë pas sulmuesit të bletëve për disa kohë, por është detyruar të presë deri në janar për ta nënshkruar atë për shkak të ndalimit tetë-mujor që iu dha në maj për shkelje të rregullave të basteve. Gunners janë gati të bëjnë një lëvizje për Toney, por ata do të duhet të paguajnë rreth 102 milion dollarë për të bindur Brentford për të shitur dhe The Independent raporton se rregullat e Fair Play Financiar të Premier League e bëjnë atë një transferim të vështirë për t’u realizuar.

Arsenali thuhet se ishte tashmë afër kufirit të FFP-së në dritaren e verës, gjë që e bën çdo biznes të janarit mjaft të komplikuar. Toney, i cili ka shënuar 32 gola në 66 ndeshje në Premier League për Brentford, nuk është i vetmi sulmues që ata kanë parë. Opsioni alternativ Victor Osimhen do të jetë një nënshkrim edhe më i shtrenjtë se Toney, megjithatë, dhe sapo është zotuar për një kontratë të re me Napolin deri në vitin 2026. /AlbEu.com/