Arijon Ibrahimovic mungon te Gjermania U21 për shkak të lëndimit

Arijon Ibrahimovic mungon te Gjermania U21 për shkak të lëndimit

Arijon Ibrahimovic nuk do të luajë për Gjermaninë U21 në dy miqësoret ndaj Belgjikës dhe Kroacisë. Sulmuesi 20-vjeçar me prejardhje nga Kosova është lënduar, ndaj përzgjedhësi Antonio Di Salvo e ka zëvendësuar me një futbollist tjetër.

Gjatë fundjavës, Ibrahimovic u zëvendësua në pushimin mes pjesëve të ndeshjes që Augsburgu e humbi 5-2 ndaj Leipzigut.

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I huazuar te Augsburgu nga Bayern Munichu deri në fund të sezonit, ai ka shënuar një gol dhe ka dhënë një asistim në shtatë paraqitje në Bundesligë. Një gol tjetër e ka realizuar në Kupën e Gjermanisë.

Edhe pse ka luajtur për grupmoshat e Gjermanisë, Kosova vazhdon të shpresojë se do ta bindë Ibrahimoviqin të zgjedhë në të ardhmen fanellën e Kombëtares A. Përfaqësimi i sulmuesit me prejardhje kosovare në nivelin senior do të ishte shumë i rëndësishëm për Dardanët.

Deri tani, futbollisti nuk ka konfirmuar një vendim për të ardhmen e tij ndërkombëtare.


Shtuar 9.11.2026 20:18

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