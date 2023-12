Ancelotti nënshkruan marrëveshje të re me Real Madridin dhe përfundon lidhjen me Brazilin

Carlo Ancelotti ka nënshkruar një kontratë të re me Real Madridin, pavarësisht se mendohet të bëhet trajner i Brazilit në vitin 2024.

CFARE NDODHI?

Ancelotti thuhet se ishte i prirur të bëhej trajner i Brazilit në verën e vitit 2024 kur i skadoi kontrata me Madridin. Megjithatë, 64-vjeçari, i cili është në periudhën e tij të dytë me Los Blancos, tani ka nënshkruar një zgjatje të kontratës me gjigantët spanjollë deri në vitin 2026.

Spekulimet për të ardhmen e Ancelottit kanë vazhduar për muaj me radhë, me italianin që supozohet të jetë pasues i Tite – i cili la rolin e tij si trajner i kombëtares së Brazilit pas Kupës së Botës 2022. Ndërsa Madridi nuk e ngriti Ligën e Kampionëve apo La Ligën sezonin e kaluar nën drejtimin e Ancelottit, ai është një fitues i provuar në këtë nivel dhe kjo marrëveshje ka shumë kuptim. Trajneri i Brighton, Roberto De Zerbi dhe menaxheri i Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, janë lidhur me këtë rol, por këto thashetheme janë hedhur poshtë për momentin.

ÇFARË THA REAL MADRID

Në një deklaratë nga faqja e internetit e klubit thuhet: “Real Madrid CF dhe Carlo Ancelotti kanë rënë dakord të vazhdojnë kontratën e trajnerit tonë deri më 30 qershor 2026.

“Në pesë sezonet e tij si trajner i Real Madridit, ai ka fituar 10 tituj: 2 Champions League, 2 Kupa të Botës për Klube, 2 Superkupa Evropiane, 1 Ligë, 2 Copas del Rey dhe 1 Superkupë Spanjolle.

“Carlo Ancelotti është i vetmi trajner që ka fituar 4 Kupa Evropiane dhe ai që ka arritur më shumë fitore në historinë e këtij kompeticioni (118), si dhe është trajneri i parë që ka fituar pesë ligat kryesore evropiane (Itali, Angli. , Franca, Gjermania dhe Spanja). /AlbEu.com/