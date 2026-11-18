Sipas Jordan Dimitrovskit, kryetarit të Bordit të Drejtorëve të Odës Ekonomike për Teknologji Informative dhe Komunikim (MASIT), inteligjenca artificiale përdoret nga 85% e kompanive të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK).
Në një prononcim për “Lokalno”, ai tha se përdorimi i saj në sektorë të tjerë është më i kufizuar. Megjithatë, kompanitë e IT-së synojnë të nxisin përfshirjen më të gjerë të inteligjencës artificiale në punën e përditshme dhe në zhvillimin e bizneseve.
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“Statistikat tregojnë se mbi 85% e profesionistëve të IT-së në industrinë e TIK-ut përdorin inteligjencën artificiale dhe mjetet përkatëse. Në sektorët e tjerë përdorimi mund të mos jetë ende kaq i përhapur, por ne duhet t’i inkurajojmë që ta shfrytëzojnë më shumë këtë teknologji dhe të rrisin konkurrueshmërinë në tregjet vendase e globale”, u shpreh Dimitrovski.
Konferenca e 21-të e MASIT-it, e mbajtur sot, i kushtohet inteligjencës artificiale dhe zbatimit të saj në kompani. Dimitrovski shpjegoi se diskutimet do të përqendrohen te mënyrat praktike për të përdorur teknologjitë, risitë dhe inteligjencën artificiale, si edhe te ndikimi i tyre në punën dhe zhvillimin e bizneseve.
Ai tha se MASIT synon të fuqizojë sektorin e TIK-ut dhe njëkohësisht të shërbejë si nxitës i transformimit dhe përparimit ekonomik, si dhe i konkurrueshmërisë së kompanive në vend.
Dimitrovski vlerëson se inteligjenca artificiale nuk do t’i zëvendësojë inxhinierët e IT-së. Sipas tij, teknologjitë e reja kanë sjellë tashmë një kategori tjetër programuesish. I pyetur për mungesën e programuesve dhe specialistëve të IT-së, ai tha se kjo lidhet kryesisht me kualifikimet dhe rikualifikimet, por edhe me largimin e të rinjve nga vendi. Megjithatë, shtoi ai, lëvizja është e dyanshme dhe programues vijnë gjithashtu nga jashtë për të punuar në vend.
“Në përgjithësi, mund të them se edhe vendet fqinje përballen me mungesë personeli, si pasojë e ndryshimeve teknologjike”, tha Dimitrovski.