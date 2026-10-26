Harry Kane shpallet fitues i Topit të Artë për vitin 2026

Harry Kane shpallet fitues i Topit të Artë për vitin 2026

Harry Kane është nderuar me Topin e Artë 2026 pas një sezoni të jashtëzakonshëm me Bayern Munichun dhe Anglinë.

Trofeun prestigjioz, sulmuesi anglez e pranoi nga legjenda braziliane Ronaldo Nazário gjatë ceremonisë së futbollit botëror.

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Kapiteni i Anglisë zhvilloi 65 ndeshje, realizoi 73 gola dhe dha tetë asistime, duke luajtur një rol vendimtar në sukseset e skuadrës bavareze.

Përveç statistikave mbresëlënëse, Kane fitoi edhe tri trofe me Bayern Munichun, duke e përmbyllur sezonin me çmimin më të rëndësishëm individual.

Në mesin e dhjetë finalistëve për Topin e Artë 2026 ishin gjithashtu Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise dhe Fabián Ruiz.


Shtuar 27.10.2026 00:00

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