Al-Nassr e kishte në vëmendje Korenicën, menaxheri tregon klubet që kërkuan futbollistin kosovar

Meriton Korenica mund të ishte bërë pjesë e skuadrës së Cristiano Ronaldos. Futbollisti i Kosovës ishte ndër lojtarët që ngjalli interes gjatë afatit kalimtar të verës, me Al-Nassr ndër klubet që e ndoqën situatën e tij.
Detajet i bëri publike menaxheri i tij, Armend Nexhipi, në një intervistë të mërkurën për Digi Sport. Ai tha se për mesfushorin kishte kërkesa nga disa shtete evropiane, si dhe nga Azia e Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
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“Interesim pati nga skuadra të Bundesligës 2, Çorumi dhe Konyaspori në Turqi, Al-Nassr, FC Tokyo, Craiova dhe, së fundmi, FCSB”, deklaroi Nexhipi.
Në mesin e klubeve që synonin shërbimet e reprezentuesit të Kosovës ishin edhe Monza, që atëherë luante në Serie A, dhe DC United nga Shtetet e Bashkuara.
Kalimi i Korenicës në një klub tjetër nuk u konkretizua më herët, pasi Cluji fillimisht kërkoi dy milionë euro për kartonin e tij.
Nexhipi vlerësoi se shuma e kërkuar mund të ketë vonuar negociatat. Ndërkohë, vështirësitë financiare të klubit rumun ndihmuan që në fund të arrihej marrëveshja me FCSB-në.
“Këtë verë pata shumë oferta, përfshirë ato nga Monza dhe DC United. Në fillim Cluji kërkoi dy milionë euro. Ndoshta kjo bëri që transferimi të mos ndodhte më herët”, u shpreh menaxheri i futbollistit.
Korenica përfundimisht iu bashkua FCSB-së dhe deri tani ka realizuar një gol në gjashtë ndeshje. Nexhipi shpreson që mesfushori kosovar ta ndihmojë ekipin e ri të fitojë sërish titullin kampion dhe, pse jo, të kualifikohet në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve sezonin e ardhshëm.