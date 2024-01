Agjenti i yllit kuqezi: Ernest Muçi shumë shpejtë në top 5 ligat europiane

Agjenti i Ernest Muçit, Haris Fakic, ishte i ftuar në Supersport për të folur për merkaton e janarit. Drejtori i Dinamos dhe agjenti i njohur dha informacione për të ardhmen e talentit të Legias i cili pritet që shumë shpejtë të shitet për një shifër rekord drejt një nga 5 kampionatet më të forta të Europës.

A do ketë transferim të rëndësishëm?

Të them të drejtën interesi është rrit shumë. Sidomos me këtë kualifikim të Shqipërisë në Europian. Merr formën e duhur përsa i përket kërkesës për lojtarë shqiptar. Për ne dhe klubet e Superiores. Besoj do ketë lëvizje. Nuk e di ekzaktësisht nëse e ke pyetjen për ndonjë emër.

Ernest Muçi?

Është shumë i kërkuar, e ka merituar me paraqitjen te Legia në muajt e fundit. Kualifikimi i Shqipërisë po rrit shanset më shumë. Shpresojmë ta shohim shumë shpejt në ekip më të madh se sa është Legia. Do jetë e merituar. Nuk mund të jap 1 ekip se janë shumë skuadra që interesohen, flasim për ekipe nga Top 5 ligat.