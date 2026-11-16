Futbolli argjentinas është në zi pas vdekjes së Abel Núñez. Lojtari 16-vjeçar i FC Ezeiza ndërroi jetë të dielën, pasi u dëmtua rëndë në kokë gjatë një ndeshjeje.
Siç raporton mediumi spanjoll Marca, topi e goditi drejtpërdrejt në kokë pasi u largua nga një futbollist kundërshtar. Núñez u rrëzua menjëherë pa ndjenja. Të pranishmit i dhanë ndihmën e parë, ndërsa ndeshja u ndërpre dhe ai u dërgua me urgjencë në një qendër mjekësore.
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FC Ezeiza njoftoi fillimisht se 16-vjeçari kishte pësuar një dëmtim shumë të rëndë në kokë dhe se po i nënshtrohej një ndërhyrjeje kirurgjikale urgjente. Klubi u kërkoi familjarëve, miqve dhe tifozëve të luteshin për shërimin e tij, por gjendja e lojtarit nuk u përmirësua. Më vonë u konfirmua vdekja e tij.
Në reagimin e tij, FC Ezeiza e cilësoi këtë lajmin më të vështirë që i është dashur të ndajë si klub. Klubi shprehu dhimbjen për humbjen e një të riu që kishte gjithë jetën përpara dhe tha se largimi i tij lë një boshllëk të papërshkrueshëm. Ai u përcolli ngushëllime familjarëve, miqve dhe bashkëlojtarëve të Abelit, duke theksuar se lojtari do të mbetet gjithmonë pjesë e familjes së klubit.
Núñez luante edhe për ekipin rezervë të futsallit të Nueva Estrella, pjesëmarrës në aktivitetet e organizuara nga Federata Argjentinase e Futbollit (AFA). Pas konfirmimit të vdekjes së tij, Nueva Estrella pezulloi të gjitha aktivitetet sportive, përfshirë ndeshjen e planifikuar ndaj Argentinos Juniors.
Në mesazhin e klubit të futsallit thuhej se, në këtë ditë, asnjë ndeshje apo rezultat nuk kishte rëndësi. Nueva Estrella bëri thirrje për t’u qëndruar pranë atyre që kishin më shumë nevojë dhe u shpreh se Abeli do të mbetet gjithmonë pjesë e familjes së saj dhe nuk do të harrohet kurrë.
Humbja e 16-vjeçarit ka prekur të dy klubet ku ai luante, si edhe familjen, miqtë dhe bashkëlojtarët e tij.