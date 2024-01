A do të startojë Pedri kundër Real Madridit? Xavi jep përditësimin

Pedri u rikthye në aksion si zëvendësues në fitoren gjysmëfinale të Superkupës së Barcelonës ndaj Osasuna-s, por a do ta fillojë finalen kundër Real Madridit?

CFARE NDODHI?

Xavi dha një përditësim mbi gjendjen e mesfushorit spanjoll, i cili luajti ndeshjen e tij të parë me Barcelonën që nga një dëmtim muskulor në mes të dhjetorit, pasi ai zëvendësoi Sergio Roberto në minutën e 61-të. Menaxheri konfirmoi se lojtari është rikthyer plotësisht në gjendje fizike dhe është gati të startojë kundër rivalit të madh Real Madrid në finalen e Superkupës të dielën.

ÇFARË THA XAVI

I pyetur në konferencën për shtyp pas ndeshjes nëse Pedri do të startojë kundër Los Blancos, trajneri i Blaugranas tha: “Po, ai (Pedri) është mirë. Kam biseduar me të dhe ai është gati, po.”

Xavi u pyet gjithashtu nëse do të luante një mesfushë me katër lojtarë në finale, për të cilën ai shtoi: “Nuk përjashtoj asgjë. Ne do të përgatitemi për këtë ndeshje në mënyrën më të mirë. Nuk e kam vendosur planin. as formacioni startues për finalen. Nuk e dimë se si kanë përfunduar lojtarët sot, duke marrë parasysh lodhjen dhe lëndimet”.

Robert Lewandowski dhe Lamine Yamal ishin në shënjestër të gjigantëve katalanas teksa arritën një fitore të rehatshme 2-0 ndaj Osasuna të enjten. Me një goditje të vonuar në ndeshje, 16-vjeçari Yamal u bë golashënuesi më i ri në historinë e kompeticionit.