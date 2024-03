A do të luajë në Kampionatin Botëror 2026? Ronaldo jep përgjigje të prerë

Cristiano Ronaldo ka lënë të kuptohet se ai nuk ka gjasa të luajë nëKampionatin Botëror të vitit 2026 me Portugalinë pas katër vitesh.

Ikona portugeze ishte pjesë e skuadrës Selecao që u eliminua nga turneu në çerekfinale në vitin 2022. Ai pretendoi në atë kohë se ëndrra e tij për Kupën e Botës kishte përfunduar, pasi u la në stol për fazën e eliminimit.

Megjithatë, Ronaldo ka shijuar një kthesë nën drejtimin e trajnerit të ri të Portugalisë, Roberto Martinez, duke u rikthyer në formacionin fillestar. Ai ka shënuar pesë gola në katër ndeshje kualifikuese për Euro 2024 që nga Kupa e Botës në Katar.

Tifozët e tij do të shpresonin që kampioni evropian i Euro 2016 të jetë pjesë e ekipit në Kampionatin Botëror 2026. Sidoqoftë, superylli i Al Nassr nuk po shikon ende aq shumë larg, dhe së fundmi ai tha se nuk mund ta projektojë veten aq larg.

“Kampionati Botëror 2026? Do të jem i sinqertë, nuk mund ta projektoj veten kaq larg. Çdo gjë mund të ndodhë, unë dua të jetoj në këtë moment. Dua të kem një Kampionat Evropian të madh dhe më pas do të shohim se çfarë do të ndodhë”, deklaroi 38-vjeçari.

Ronaldo kishte një formë zhgënjyese në Kupën e Botës në Katar. Ai e filloi turneun si një pjesë integrale e formacionit ish-trajnerit Fernando Santos, por e mbylli turneun si një zëvendësues me ndikim.

Ai shënoi vetëm një gol në pesë ndeshje, duke mos arritur të arrijë rekordin e Eusebios prej nëntë golave të Kupës së Botës për Portugalinë.

Ai vazhdon të mahnitë fansat me performanca të frymëzuara pavarësisht se është në fazat e fundit të karrierës së tij. Ai mori një certifikatë të rekordeve botërore Guinness kur bëri ndeshjen e tij të 200-të ndërkombëtare për Portugalinë në qershor.