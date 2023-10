0-2 pjesa e parë, tensione mes tifozëve të Napolit dhe Veronës para ndeshjes së Seria A

Diten e sotme pati tensione mes tifozëve të Napolit dhe forcave të rendit kanë ndodhur në disa zona midis stacionit të trenit dhe stadiumit Bentegodi në Verona, vendndodhja e ndeshjes që hap ditën e nëntë të Serisë A mes Hellas Veronës dhe kampionëve të Italisë.

Gjithçka ndodhi në prag të ndeshjes mes dy skuadrave të Seria A ,ndërsa pjesa e parë u mbyll 0-2 për Napolin.

Disa dhjetëra tifozë napolitantë krijuan trazira midis stacionit të trenit Porta Nuova dhe zonës së Fierës, ku ultrasit napolitan hodhën bomba tymuese.

Disa prej tyre u kapën dhe u dërguan në komisariat për identifikim, në fund u lëshuan 36 urdhra arresti.

Në vendngjarje ka qenë edhe policia lokale për të menaxhuar trafikun. Rreth pesëdhjetë tifozë të Napolit ranë në kontakt me mbështetësit e Veronës pranë parkimit të makinave përballë Curva Nord. 3223 bileta iu shitën tifozëve të ftuar për ndeshjen.

Dëbimet

Komisioneri i Policisë së Veronës, Roberto Massucci, liroi 36 tifozë nga paraburgimi dhe dëbim të menjëhershëm nga provinca ndaj të njëjtit numri tifozësh të Napolit, të identifikuar pas një sherri të ndodhur mëngjesin e sotëm pranë stadiumit Bentegodi.

Me një veprim të paramenduar – njofton Shtabi i Policisë – të gjithë të veshur me kapuç, ultrasit tentuan të përplasen me tifozët vendas pranë sektorit të mysafirëve. Të ndaluar dhe identifikuar nga policia ndaj tyre janë marrë masa administrative./albeu.com