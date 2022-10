SHORTI/ Shqipëria dhe Kosova mund të cilësohen me fat, këto janë të gjitha grupet e “EURO 2024”

U hodh në Gjermani, shorti për kualifikueset e Euro 2024 teksa u mësuan edhe kundërshtarët e Shqipërisë apo Kosovës.

Kuqezinjtë u shortuan në grupin E me skuadra si Polonia, Çekia, Ishujt Faraore dhe Moldavia, ndërsa nga krahu tjetër “Dardanët” janë shortuar në grupin I me ekipe si Zvicra, Izraeli, Rumania, Bjellorusia, Andora.

Një short emocionues do të jetë pasi goglat vunë sërish përballë Italinë dhe Anglinë në grupin C bashkë me Ukrainë, Maqedonia e Veriut.

Ja të gjitha grupet:

Grupi A: Spanja, Skocia, Norvegjia, Gjerorgjia, Qipro.

Grupi B: Holanda, Franca, Irlanda, Greqia, Gjibraltari.

Grupi C: Italia, Anglia, Ukrainë, Maqedonia e Veriut, Malta.

Grupi D: Kroacia, Uellsi, Armenia, Turqia, Letoni.

Grupi E: Polonia, Cekia, Shqipëria, Ishujt Faraoe, Moldavia.

Grupi F: Belgjika, Austria, Suedi, Azerbajxhani, Estonia.

Grupi G: Hungaria, Serbia, Mali i Zi, Bullgari, Lituania.

Grupi H: Danimarka, Finlanda, Slloveni, Kazakistan, Irlanda e Veriut, San Marino.

Grupi I: Zvicra, Izraeli, Rumania, Kosova, Bjellorusia, Andora.

Grupi J: Portugalia, Bosnje Hercegovina, Islanda, Luksenburg, Sllovaki, Lihtenshtenji.