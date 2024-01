Rikonstruksioni i Xhamisë së Plumbit, Rama: Do të përfundojë në fillim të vjeshtës

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar përmes një mesazhi në rrjete sociale se kur pritet të përfundojë rikonstruksioni i Xhamisë së Plumbit në Shkodër.

Kreu i qeverisë njofton se punimet po ecin me ritme të shpejta dhe xhamia pritet të jetë e hapur për besimtarët dhe vizitorët në fillim të vjeshtës.

“Brenda vjeshtës së këtij viti, Xhamia e Plumbit do të jetë gati për besimtarët dhe vizitorët.

Punimet po ecin me ritme të shpejta për ta kthyer aty ku i takon këtë objekt kulti të veçantë, të cilësuar si një ndër 50 monumentet më të bukura të botë”, shkruan Rama në facebook.

Xhamia e Plumbit ose Xhamia e Mehmet pashë Bushatit (është një xhami historike dhe monument kulture i kategorisë së parë në Shkodër. E ndërtuar vitet 1773-1774, ajo është ndërtesa më e madhe osmane në të gjithë vendin.

Të dhënat e kronikës së Jusuf Tabakut dëshmojnë se xhamia u ndërtua me gurë të sjellur me sistem zinxhir, dorë më dorë, prej Gurit të Zi, dhe me tepricat u ndërtuan këmbët e urës së Kirit.