Rama paralajmëron vizitë në Prishtinë: Krenar për kontributin e Shqipërisë në procesin e normalizimit të dialogut Kosovë-Serbi

Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në platformën “X” ka reaguar për draft-statutin e ASMM-së që është pranuar nga Kosova dhe Serbia si dokument i përshtatshëm pune, duke thënë se është draft i BE-së.

Rama shprehet se nuk mund të ishte me krenar për kontributin e Shqipërisë në procesin e normalizimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.

Ndër të tjera kreu i qeverisë shprehet se mbështetja e Shqipërisë ndaj Kosovës në zbatimin e Marrëveshjes Themelore do të vijojë.

Rama gjithashtu ka paralajmëruar për një vizitë në Prishtinë.

Postimi i Ramës:

Nuk mund të jem më krenare për kontributin e vendosur dhe konkret të Shqipërisë në procesin e vështirë në vazhdim të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovësdhe Serbisë. Megjithatë, draft-statuti i ASMM-së i pranuar nga Kosova dhe Serbia si dokument i përshtatshëm pune është draft i BE-së.

Shqipëria do ta mbështesë fuqimisht Kosovën në zbatimin e Marrëveshjes Themelore dhe do të vazhdojë të luajë rolin e saj në promovimin e paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal ndërmjet të gjitha vendeve në fqinjësinë tonë. Së shpejti do të shkoj në Prishtinë për të treguar personalisht mbështetjen time.