“Paqja bëhet me armikun, jo me vëllain”, Rama: Albinin e kam mik, por kemi divergjenca botëkuptimore për dialogun

“Paqja bëhet me armikun, jo me vëllain.”

Kjo ishte deklarata e kryeministrit Rama që mori duartrokitje në Kuvend ditën e sotme, ku po flitet për situatën në Kosovë dhe qëndrimin e qeverisë shqiptare.

Rama: Problemi i vërtetë është që sovraniteti shtetëror i Kosovës mund të lëndohet. Mund të lindë një telash i ri antishtet për Republikën e Kosovës. duhen prerë thonjtë e krizës në Kosovë, sepse kjo është tragjedia e Kosovës sot. E vërteta më e hidhur është se e gjithë kjo tollovi gërmash shqip, në lumenjtë e thëna nga të dyja anët, gjaku i heronjve të Kosovës, nga Adem Jashari, te Afrim Bunjaku, përzihet me vrerin e inateve politike provinciale, i cili shpërndahet në rrjetet sociale të porositura.

Kreu i qeverisë, tha se kjo nuk i bën dëm atij, por dinjiteti të Kosovës dhe procesit të shtet-njohjes përfundimtare të Kosovës.

Rama: Albin Kurtin e kam mik më shumë se Ramush Haradinajn. Me Albinin nuk kam pasur kurrë asnjë problem personal, por me kryeministrin aktual të Kosovës kam divergjenca botëkuptimore mbi mënyrën se si arrihet te qëllimi i përbashkët ndërkombëtar. Fakti që me Ramushin kemi pasur një krisje në miqësi, nuk më pengon të shpreh këtu neverinë më të madhe për një video të porositur dhe shpërndarë kur Ramushi shfaqej duke trokitur gotat me përfaqësuesit e listës serbe. Do të ishte e neveritshme që të sulmohej për diçka të tillë, duke u futur në rreth si tradhtar i kombit. Kush nuk ka mizë nën kësulë dhe kush nuk ka gur për të hedhur pa e fshehur dorën, bën luftën kur është për të bërë luftën dhe bën paqen kur është për të bërë paqen. Turpi i mbuloftë ata që e harrojnë me lehtësi se pa qindra dhe mijëra Ramushët e UÇK-së nuk do ta gëzonin lirinë./Albeu.com