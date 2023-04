Iu bë atentat teksa po lëvizte me makinë, kush është Aldi Mustafa, lidhja me bandat, miqësia me ‘Rrumin’ dhe vrasja me pagesë

Një atentat me eksploziv është shënuar këtë të hënë në Shkozet, ku një makinë është hedhur në erë.

Bëhet me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:56 dhe makina që është hedhur në erë i përket Aldo Mustafës.

Aldi Mustafa ka qenë i vetëm në mjet në momentin e shpërthimit dhe nuk ka persona të lënduar.

Por kush është është Aldi Mustafa?

Aldi Mustafa është emër i njohur për policinë. Ai ka një të shkuar kriminale.

Aldi Mustafa është arrestuar në vitin 2021 pasi kishte planifikuar atentatin e një personi. Në gusht të vitit 2021 ai u arrestua bashkë me dy persona të tjerë të cilët ishte të armatosur dhe dyshohet se kishin planifikuar atentat ndaj një personi.

Asokohe ai u arrestua bashkë me Uran Zykën dhe Tahir Gjinikën. Në mjetin e tyre policia gjeti 3 pistoleta me fishekë në fole dhe 1 mitraloz me fishekë në fole, gati për qitje, municion luftarak, 2 laptopë, 9 telefona celularë dhe 1600 euro. Shoferi i makinës ka qenë Aldi Mustafa.

Më 30 dhjetor të vitit të kaluar, me vendim të gjykatës i është shuar masa e arrestit me kërkesë të tij. Ai qe dënuar me 2 vjet burgim pas arrestimit në gusht 2021 për mosbindje të urdhrit të policisë, armëmbajtje paleje dhe drejtim të parregullt të mjetit.

Ai ka qenë pjesë e bandave kriminale të Durrësit prej shumë vitesh. Ka miqësi me Aleksandër Lahon, Rrumin e Shijakut.

Aleksandër Laho, mbeti i plagosur në atentatin ndaj Prokurorit Arjan Ndoj. I njohur ndryshe me nofkën ‘Rrumi’, emri i Lahos është i njohur për botën e krimit, pas akuzave për rrahjen e biznesmenit libanez Fadi Mitri.

Mustafa rezulton i dënuar më parë në shtetin gjerman me 10 vite burg për prodhim dhe shitje të narkotikëve dhe kanosje. Ndërkohë që edhe Zyka ka qenë i dënuar më parë për të njëjtën vepër penale./albeu.com/