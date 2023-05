Humbën zgjedhjet, jep dorëheqjen kryetari i Rithemelimit në Shënkoll: Berisha dhe drejtuesit të mbajnë përgjegjësi

Pas humbjes të koalicionit “Bashkë Fitojmë” në bashkinë Lezhë, kreu i Rithemelimit në Shënkoll, Luigj Gjoka ka dhënë dorëheqjen. Ai falenderoi mbështetësit dhe deklaroi se Berisha së bashku me drejtuesit duhet të mbajnë përgjegjësi.

“Falenderoj të gjithë mbështetësit. Në këto momente unë jap dorëheqjen të parevokueshme për arsye të rezultatit që ka dalë në Shënkoll. Nuk ka asnjë lloj morali të qëndroj më se kemi humbur. Është hera e parë që humb në Shënkoll. Arsyeja është se është ushtruar terror i jashtëzakonshëm nga shteti, nga Rama. Nuk e prisnim këtë rezultat se në Shënkoll kemi dalë me 1000 vota para PS. Sot kemi dalë me humbje. Berisha ka përgjegjësi së bashku me degën e PD Lezhë. Ka nevojë për rishikim dhe të mbajnë përgjegjësi të gjtihë drejtuesit e PD Lezhë”, tha Gjoka.

Më 14 maj Shqipëria zgjodhi drejtuesit e rinj vendorë. Partia Socialiste doli fituese në 53 bashkitë e vendit, ndërsa Koalicioni “Bashkë Fitojmë” arriti të merrte vetëm 7 bashki.