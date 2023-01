HARTA LIVE/ Shqipëria “nën pushtetin” e motit të keq, rrebeshe dhe reshje bore, çfarë pritet të ndodhë në orët e ardhshme

Shqipëria prej disa orësh ndodhet nën “pushtetin” e shiut.

Sipas Institutit të Gjeoshkencave, duke nisur nga dita e martë reshjet pritet të intensifikohen, parashikohet që veriu dhe veriperëndimi i vendit të kenë sasitë më të mëdha të këtyre reshjeve duke rrezikuar edhe përmbytje.

Gjatë ditës së nesërme do të ketë reshje me intensitet të lartë, të cilat do të jenë më të përqëndruara në veri të territorit. Në fund të ditës së nesërme reshjet intensive pritet të shtrihen në të gjithë territorin.

Në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër dhe Lezhë mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjëve të vegjël malorë dhe rrëshqitje të dherave. Në zonat urbane, në këto qarqe mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara, në varësi të gjendjes së kanalizimeve.

Ndërkohë, pritet një rritje e prurjeve të lumenjve kryesore, veçanërisht në lumenjtë Drin-Buna dhe liqenin e Shkodrës. Temperaturat do të variojnë, nga 11 / 16 °C në bregdet; në vendet e ulëta: 10 / 15 °C; në vendet malore: 5 / 10 °C. Sa i përket, era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare, ndërsa në bregdet dhe zonat malore e fortë./Albeu.com/