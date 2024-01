Zhgënjehet Dua Lipa, mbetet jashtë nominimeve të “Oscars 2024” për kolonën zanore të filmit “Barbie”

Të gjithë prisnin që artistja shqiptare me famë ndërkombëtare, Dua Lipa, të merrte një nominim për çmimin “Kënga më e mirë origjinale” në “Oscars 2024” për interpretimin e kolonës zanore të filmit “Barbie”, “Dance The Night”.

Megjithatë, lista e nominimeve që u publikua të martën tregoi një mungesë të papritur. Këngëtarja dhe kënga e saj e famshme nuk u gjendën në listën e të nominuarve, duke lënë kështu fansat dhe kritikët e filmit në habi.

Artikulli i revistës Vogue theksonte mungesën e Lipës si një nga zhgënjimet më të mëdha të këtij viti, veçanërisht pasi kënga u konsiderua si një nga më të kapshmet e filmit hit “Barbie”.

Përveç saj, edhe Olivia Rodrigo u la jashtë me këngën e saj “Can’t Catch Me Now” nga filmi “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, duke shënuar një tjetër befasi në nominimet e sivjetme për “Oscars”.

Në anën tjetër, filmi “Barbie” mori disa nominime, duke përfshirë atë për filmin më të mirë, aktorin më të mirë në rol dytësor (Ryan Gosling), skenarin më të mirë të përshtatur, dhe dy këngë origjinale të tjera.

Greta Gerwig, regjisorja e filmit, dhe aktorja në rol kryesor, Margot Robbie nuk u nominuan për kategoritë përkatëse, “Regjisori/ja e mirë” dhe “Aktorja më e mirë në rol kryesor”, duke shtuar emra të tjerë në listën e zhgënjimeve.