VIDEO/ Avokat Ngjela bie “në kurth”, konfirmon puthjen me Bora Zemanin

Në emisionin “Ndryshe” në Top Albania Radio, në rubrikën e telefonatës kurth ishte radha e avokatit të njohur, Spartak Ngjela. Ai i është përgjigjur telefonatës së prezantueses së emisionit, Anxhela, e cila i ka ofruar atij të ishte pjesë e një filmi realizuar nga Top Channel Films, ku supozohej se do të luante së bashku me moderatoren Bora Zemani.

Ky kurth vjen pak ditë pasi Zoti Ngjela ka komentuar në rubrikën “Galeri” në “E Diell” në lidhje me këtë të fundit. Për Zemanin, ai u shpreh:

Bora Zemani është përjashtim. Ka unitet, bukuria duhet të ketë unitet. E bukura si koncept ka ardhur nga bukuria e femrës. Bukurinë e ka sjellë ajo. Bukuria është harmoni, ajo ka harmoni. Ka këmbët, fytyrën. Fytyrën e ka të barabartë me kofshët. Një piktor e kupton që Bora ka harmoni në të gjitha pjesët e trupit.

E për tu kthyer tek telefonata jonë, Anxhela i propozoi Spartakut ofertën si më poshtë:

Ju marr nga Top Channel Films. Ne kemi menduar që të bëjmë një film me personazhin kryesor Bora Zemanin, i cili do të transmetohet për festat e fundvitit në Top Channel edhe në kinema, dhe kemi menduar dy role që ju mund të zgjidhni mes tyre. Roli i parë është komshiu i Borës, vetëm se ky komshiu duhet të jetë një njeri spiun e që merret me dallavere. Kemi dhe rolin tjetër që unë mendoj që do të pëlqejë shumë. Roli i dytë ka në thelb profesorin e filozofisë së personazhit kryesor. Mendoj që roli i profesorit do t’ju shkojë më shumë. Nuk do të keni shumë xhirime, por si rol do të jetë mjaft i rëndësishëm bashkë me Borën.

Spartakut i pëlqeu mjaft si ide, por ende nuk ishte i vendosur, duke u shprehur se është avokat e jo aktor. Anxhela vazhdoi duke i shpjeguar më tej rolin, duke i shpjeguar se ai është zgjedhur, duke qenë se ka shprehur simpati për të si personazh. Dhe në fund, profesori (Spartaku) do të bjerë në dashuri me studentet (Borën). Ai u shpreh:

Jo jo, se më dëmton. Megjithatë, për skenarin mund të ulemi edhe të flasim. Më pëlqen, por të shikoj mirë skenarin në të gjitha aspektet.

Pasi foli edhe me regjisorin, Spartak Ngjela ishte i gatshëm të bëheshe pjesë e filmit, ku edhe mund të puthej me Bora Zemanin.