VIDEO/ “A kam gënjyer?”, Sara dhe Endriku flasin për të shkuarën e tyre: Për disa gjëra…

Sara dhe Endrik, ditën e sotme janë ‘përballur’ me njëri-tjetrin duke zhvilluar disa biseda që lidhen me të shkuarën e tyre. Siç e dimë Endrik dhe Sara, kohë më parë kanë qenë në lidhje me njeri-tjetrin.

Pak ditë më parë Sara ndau me publikun një sekret të saj ku tregoi se pak kohë më parë ka humbur një fëmijë.

Sakaq gjatë bisedës së sotme me Endrikun ajo është shprehur se ‘Për gjënë e madhe s’kam gënjyer’.

Një pjesë nga biseda:

Sara: Kam gënjyer?

Endrik: Në disa gjëra po.

Sara: Përshembull?

Endrik: Nuk dua ta flas më.

Sara: Ma thuaj.

Endrik: Për disa gjëra po. Bëjmë një pakt, e lëmë këtu.

Sara: Për gjënë e madhe s’kam gënjyer dhe ti e di këtë gjë!