“Kam humbur një fëmijë tani afër”, Sara i bën rrëfimin e fortë Bardhit: Ndaj jam bërë pa takt

Sara Gjordeni, pasditen e sotme i ka rrëfyer Bardhit se ka humbur një fëmijë tani afër. Ajo tha se nuk e di askush as brenda dhe as jashtë shtëpisë përveç personi me të cilin ka qenë shtatzënë dhe mamaja e saj.

Pjesë nga diskutimi:

Sara: Bardh, tani afër kam humbur një fëmijë

Bardhi: Ideja është që të jetë sekret që se di kërkush brenda

Sara: Se di askush brenda, as jashtë. Përveç atij, mamit

Bardhi: Ai (Endriku) të pa kur e the, dhe ti e pe

Sara: Jo, unë e pashë dhe për një sekret tjetër kur e kuptova se e ka ai

Sara: Kur kam humbur fëmijën atëherë ka qenë pika që u bëra kjo sara pa takt

Bardhi: A lejohet me fol?

Sara: Po, lejohet