Valbona Selimllari flet për rolin e vjehrrës: Nusen do ta respektoj, por s’mund të më detyrojnë ta dua

E ftuar në “Live me Luizin”, Valbona Selimllari foli për fëmijët e saj, dashurinë dhe mënyrën si e përfytyron veten si vjehërr. Mes batutave, ajo tha se nuk do të ndërhyjë në zgjedhjet sentimentale të djemve, për sa kohë ata janë të lumtur.
Kur Luizi e pyeti nëse djemtë ia prezantojnë vajzat që njohin për të marrë miratimin e saj, Selimllari u përgjigj se shoqet e tyre i pret në shtëpi. Ajo pranoi, me humor, se këtë e bën “me stil” dhe se njërën prej vajzave e ka për zemër.
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E pyetur nëse djemtë kanë partnere, Valbona i quajti vajzat shoqe. Ajo tha se i ka mësuar fëmijët të duan e të dashurojnë. Luizi bëri shaka se ata po dashurojnë shumë dhe kanë dashuri për të gjithë, ndërsa ajo u përgjigj se në dashuri ka vend për të gjithë.
Selimllari tregoi se ishte grindur me djalin e vogël, pasi ai ishte zemëruar kur motra i kishte thënë “zemër” një shoku të klasës. Luizi solli në bisedë edhe një episod me Lunën, e cila i kishte thënë “është Deni”, ndërsa ai ia kishte kthyer “Denisa”.
Valbona tha se miqtë e saj më të mirë në jetë janë meshkuj, çka e shtyu Luizin të bënte shaka se po fliste për të. Sipas saj, shoqëria mes një djali dhe një vajze është shumë e bukur: vajza e saj duhet të ketë shokë, ashtu si djemtë e saj shoqe.
Luizi e pyeti si do të reagonte nëse vajza do të sillte papritur të dashurin në tavolinën familjare. Selimllari tha se nuk e përfytyron një skenë të tillë, sepse do ta mësojë vajzën t’ia tregojë së pari nënës dhe vëllezërve në fund.
Për djemtë, ajo tha se ka bërë një kompromis të vështirë: ata mund të sjellin në shtëpi kë të duan. “Mos më kërkoni ta dua nëse nuk e dua; do ta respektoj për sa kohë e doni ju”, ishte qëndrimi që, sipas saj, e ka vënë edhe në provë.
Nëse njëri prej djemve do t’i prezantonte një vajzë që nuk i pëlqen, Valbona tha se do t’ia shprehte atij pikëpyetjet e veta, por vendimin do t’ia linte në dorë. Ajo shtoi se djali i vogël është shumë nevrik.
As mungesa e nuses në darkën e së dielës nuk do ta shqetësonte, u përgjigj Selimllari, duke e përshkruar veten si njeri të qetë e të lirshëm. E vetmja gjë për të cilën nuk bën kompromis është të shohë djalin të mërzitur; nëse atij i shkëlqejnë sytë, ajo nuk do t’i dalë kundër.
Edhe nëse djali do të zgjidhte të martohej jashtë shtetit pa e ftuar, Valbona tha se mund të bënte si t’i donte qejfi, duke kujtuar shprehjen “ç’të bën fëmija, s’ta bën perëndia”.
Kur Luizi e pyeti si do ta priste kërkesën e nuses që të mos ndërhynte në rritjen e fëmijëve, përgjigjja e saj ishte: “Bravo të qoftë”. Ndërsa nëse nusja do të mërzitej prej djalit të saj, Selimllari tha se ajo mund ta linte, sepse edhe nusja është vajza e dikujt.