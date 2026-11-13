Neutralizohet një pajisje shpërthyese artizanale në qendër të Dublinit gjatë samitit të liderëve të BE-së

Neutralizohet një pajisje shpërthyese artizanale në qendër të Dublinit gjatë samitit të liderëve të BE-së

Policia irlandeze (Garda) njoftoi se një pajisje shpërthyese artizanale, e aftë të funksiononte, u gjet dhe u neutralizua në një ndërtesë që përdorej si ambient zyrash në zonën e Merrion Square, në qendër të Dublinit.

Ndërtesa ndodhet pranë disa muzeve dhe ambasadës së Francës. Zbulimi u bë ndërsa kryeqyteti irlandez priste samitin informal të krerëve europianë të shteteve dhe qeverive, ku merrnin pjesë edhe kryeministri Rama, Macron dhe Meloni.

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Pas neutralizimit të pajisjes, policia nisi hetimet për të zbardhur rrethanat e vendosjes së saj dhe për të përcaktuar nëse në ngjarje janë përfshirë persona të tjerë.

Ende nuk janë publikuar të dhëna të tjera për përbërjen e lëndës shpërthyese ose për objektivat e mundshëm.

Autoritetet irlandeze po vijojnë hetimet. Ngjarja ndodhi në një periudhë me rëndësi të veçantë për sigurinë e Dublinit, për shkak të pranisë së liderëve europianë në samit.


Shtuar 13.11.2026 22:49

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