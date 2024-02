“Unë me Sarën, as dy ditë s’kisha ndenjur”/ Kriset marrëdhenia mes 2 shokëve, Bardhi: Nuk e dua këshillën tënde

Tashmë duket se shoqëria e Meritonit dhe Bardhit po përballet me krisje të marrëdhënies, për shkak të debateve që partneret e tyre kanë.

Ilnisa dhe Sara kanë zhvilluar një kalvar debatesh të njëpasnjëshme, gjë që ka ndikuar edhe tek partnerët e tyre.

Meritoni i tha Bardhit se më Sarën as dy ditë nuk do të kishte qëndruar dhe për këtë e ka paralajmëruar më parë.

Bardhi: Aio që nuk kam dashur të reagoj kamë qenë unë.

Meritoni: Unë kam nisur të dal tradhtar edhe ia ke nis të irritohesh pse kam reaguar. Duke të thënë o vlla, unë të jem me Sarën, as dy ditë s’kisha ndenjur me të.

Bardhi: O faleminderit shumë por nuk e dua këshillën tënde, pikë.

Kjo situatë përngjan disi me atë të Meritonit dhe Romeos, po ashtu dikur shokë, e ndërsa sot gjërat janë ftohur mes tyre.