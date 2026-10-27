Top Albania Radio rikthen programacionin e plotë pas disa ditësh ndërprerjeje

Top Albania Radio rikthen programacionin e plotë pas disa ditësh ndërprerjeje

Pas disa ditësh shkëputjeje, Top Albania Radio ka rifilluar transmetimin e rregullt të të gjithë programacionit.

Lajmin e bëri të ditur gazetari Blendi Salaj gjatë puntatës së kësaj të marte të emisionit “Wake Up”.

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Pas përfundimit të programit të mëngjesit, emisionet e tjera të radios më të dashur të shqiptarëve nisën transmetimin normal, së bashku me rubrikat e tyre.

“Sot në Top Albania Radio rikthehen në plotësinë e tyre. Programacioni vijon normalisht”, deklaroi gazetari Salaj.


Shtuar 27.10.2026 13:02

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