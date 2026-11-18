Tom Holland, i njohur për rolin e tij në filmin “Spider-Man”, dhe bashkëshortja e tij, aktorja Zendaya, kanë blerë një banesë luksoze në Londër për 8.25 milionë paund, duke e paguar pronën tërësisht me para në dorë.
Çifti e siguroi rezidencën për 750 mijë paund më pak se çmimi i kërkuar. Prona ishte ofruar fillimisht për 9 milionë paund.
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E vendosur në një prej zonave më ekskluzive dhe të gjelbra të kryeqytetit britanik, shtëpia shtrihet në rreth një hektar tokë dhe ofron mbi 5 mijë metra katrorë hapësirë banimi.
Rezidenca ka pesë dhoma gjumi, katër ambiente pritjeje dhe katër banja. Dokumentet e regjistrit të pronave konfirmojnë se shitja u përmbyll për 8.25 milionë paund.
Holland zotëron edhe një tjetër shtëpi në Londër, me gjashtë dhoma gjumi, në Kingston-upon-Thames. Ai e bleu atë në vitin 2018 për 2.5 milionë paund dhe prona i është nënshtruar që atëherë një rikonstruksioni të gjerë.
Blerja e re ka bërë bujë edhe mes banorëve të zonës. Një fqinj tregoi se fëmija i tij ishte entuziazmuar nga mendimi se Spider-Man do të banonte përballë tyre.
Tom Holland dhe Zendaya u takuan në vitin 2017 gjatë xhirimeve të “Spider-Man: Homecoming”, ku luanin Peter Parker dhe MJ. Njohja e nisur në sheshxhirim u kthye më pas në një lidhje dashurie edhe jashtë kamerave.