Komisionarja evropiane për Zgjerim, Marta Kos, deklaroi se ka komunikuar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, pas incidentit të ndodhur në koncertin e mbajtur më 15 nëntor në Bruksel, në kuadër të Forumit të Zgjerimit të Bashkimit Evropian.
Gjatë një debati të zhvilluar më 17 nëntor në Komisionin për Çështje të Jashtme dhe Evropiane të Dhomës së Përfaqësuesve të Belgjikës, Kos tha se Kurtit i kishte shprehur keqardhje për interpretimin e një kënge nacionaliste serbe, që nuk duhej të ishte pjesë e aktivitetit.
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Ajo sqaroi se repertori ishte përcaktuar nga grupi muzikor i kontraktuar për koncertin dhe se Komisioni Evropian, ndonëse organizator i ngjarjes, nuk e kishte kontrolluar apo miratuar paraprakisht çdo këngë.
Kos tha se muzikantëve u ishin dhënë udhëzime të përgjithshme për llojin e muzikës që kërkohej, por jo miratim për secilin interpretim. Ajo shtoi se i vinte shumë keq për atë që ndodhi dhe theksoi se Kosova e meriton dhe do ta ketë mbështetjen e plotë të Bashkimit Evropian.
Koncerti, i zhvilluar më 15 nëntor me titullin “Meloditë e unitetit: Harmoni nga udhëkryqi i Evropës”, përfshinte pjesë muzikore nga vendet që janë pjesë e procesit të zgjerimit të BE-së. Në repertor u përfshi edhe melodia e këngës serbe “Oj Kosovo, Kosovo”.
Kënga përmban pretendime territoriale ndaj Kosovës dhe shpreh kundërshtim ndaj heqjes dorë prej saj. Në skenë u luajt vetëm melodia, pa tekstin e këngës, ndërsa emri i saj u shfaq në ekran, sipas dëshmive të pjesëmarrësve.
Interpretimi shkaktoi reagime nga përfaqësues të qeverisë dhe opozitës në Kosovë, si edhe nga anëtarë të Parlamentit Evropian, të cilët kërkuan sqarime për mënyrën se si ishte përzgjedhur repertori.
Marko Hatlak, muzikanti slloven i grupit Kapobanda që interpretoi këngën, kërkoi më pas falje nëpërmjet një reagimi të publikuar në rrjetet sociale.
Hatlak deklaroi se përfshirja e këngës kishte qenë një gabim i paqëllimshëm dhe se nuk e njihte kontekstin e saj historik e politik.
Kosova nuk mori pjesë në aktivitetin e organizuar në Bruksel, ndërsa aty ishte e pranishme Donika Emini, eksperte e çështjeve evropiane.
Emini deklaroi se nuk besonte që përzgjedhja e melodisë serbe të kishte ardhur si pasojë e pakujdesisë. Sipas saj, organizatorët duhej të kishin vlerësuar me më shumë kujdes ndjeshmëritë historike dhe politike të rajonit.
Ajo theksoi se shqetësimi nuk lidhej me përdorimin e gjuhës serbe, por me pretendimet territoriale ndaj Kosovës që përmban teksti i këngës.
Sipas Eminit, incidenti ngre pikëpyetje më të gjera mbi mënyrën se si Bashkimi Evropian qaset ndaj Kosovës, veçanërisht në një periudhë kur Prishtina dhe Brukseli po përpiqen të përmirësojnë marrëdhëniet pas tensioneve të viteve të fundit.
Emini paralajmëroi se ndikimi i ngjarjes mund të jetë i madh dhe se ajo mund të dëmtojë jo vetëm dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe klimën e përgjithshme të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Brukselit.
Bashkimi Evropian ndërmjetëson dialogun Kosovë-Serbi dhe u kërkon të dyja palëve të zbatojnë marrëveshjet e arritura për normalizimin e marrëdhënieve.
Ky proces ka mbetur i bllokuar gjatë viteve të fundit. Që nga shtatori i vitit 2023, Kosova dhe Serbia nuk kanë zhvilluar një takim të nivelit të lartë.