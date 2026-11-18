Në Manila, presidenti i SHBA-së Donald Trump u takua me Imelda Marcos, 97 vjeçe, ish-zonjë e parë e Filipineve dhe bashkëshortja e ish-diktatorit Ferdinand Marcos.
Gjatë përshëndetjes, Trump i tha “Të duam”, duke rikujtuar lidhjen e njohjes mes tyre, e cila zgjat prej më shumë se katër dekadash.
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Takimi u mbajt në pallatin presidencial Malacañang. Atje, presidenti amerikan zhvilloi edhe bisedime me djalin e Imelda-s, presidentin aktual të Filipineve, Ferdinand Marcos Jr.
Trumpi dhe familja Marcos janë njohur që në vitet 1980, kur ai merrej me biznesin e pasurive të paluajtshme në New York.
Imelda Marcos është e veja e Ferdinand Marcos Sr., i cili qeverisi Filipinet për shumë vite. Ai u rrëzua nga pushteti më 1986, pas një kryengritjeje popullore që i dha fund regjimit të tij.
Familja Marcos është rikthyer në krye të vendit përmes Ferdinand Marcos Jr., i cili aktualisht shërben si president.
Vizita e Trumpit në Manila u shoqërua me protesta: qindra persona dolën në rrugët e kryeqytetit, dogjën flamuj amerikanë dhe brohoritën kundër presidentit të SHBA-së.
Demonstruesit u grumbulluan pranë pallatit presidencial për të kundërshtuar takimin mes Trumpit dhe presidentit filipinas. Ata akuzuan Uashingtonin se po e shfrytëzon vendin e tyre. Protesta lidhet me kundërshtimin e vazhdueshëm ndaj ndikimit politik dhe ushtarak amerikan në Filipine.