“Të thashë se do të vij”, Elgit Doda konfirmon hyrjen në BBV3 sonte

Një zjarr ka rënë pasditen e sotme në një bllok banesash tek Rruga Ura pranë komisariatit nr. 4.

Pas marrjes së njoftimit autoritetet kanë evakuuar banorët, e më pas kanë lokalizuar flakët. Ata kanë arritur të shpëtojnë banesat ngjitur.

Në operacionin e shuarjes së zjarrit morën pjesë 4 stacione zjarrfikëse të Tiranës, 7 automjete zjarrfikëse dhe 25 forca operacionale.

Në drejtimin për shuarjen e zjarrit morën pjesë Drejtori i Përgjithshëm i MZSH-së dhe ai vendor i Tiranës.

Në dasmën që do të zhvillohet sot në BBV3 ku çifti që do të celebrohet janë Romeo dhe Heidi, do të ketë edhe supriza të shumta.

Donaldi dhe Elgiti janë parë deri në orët e vona në studio dhe kjo shtoi dyshimet për një hyrje të mundshme të dyshes brenda shtëpisë.

“S’ka gjumë sot”, shkroi Donaldi në postimin në “Instastory” ku shfaqet në një studio me Elgitin dhe të gjithëve na shkon mendja të kënga që ata kanë përgatitur si surprizë për çiftin.

Mesa duket, IconStyle qëlloi në shenjë edhe kësaj here, pasi Elgiti konfirmoi zyrtarisht pjesëmarrjen në natën e sotme si këngëtar në dasmën e çiftit. Në Instastory ai shkruan:

A të thashë se do të vij?

Lajmi është konfirmuar edhe nga faqja zyrtare e BBV3 dhe ne na mbetet të presim orën 21:00 për të zbuluar më shumë…