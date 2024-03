Sot, dasma e Romeos dhe Heidit, ç’po përgatisin Donaldi dhe Elgiti?

Sot në shtëpinë e “Big Brother Vip” do të ketë dasmë. Në një organizimin të “inskenuar” nga produksioni, Heidi dhe Romeo do të kurorëzohen dhe në shtëpi do të nisë “ahengu”. Të gjithë banorët janë të ftuar të marrin pjesë.

Ndërkohë një surprizë pritet t’i bëhet çiftit mbrëmjen e sotme. Donaldi dhe Elgiti janë parë deri në orët e vona në studio dhe diçka po përgatisin.

“S’ka gjumë sot”, shkruan Donaldi në postimin në “Instastory” ku shfaqet në një studio me Elgitin dhe të gjithëve na shkon mendja të kënga që ata kanë përgatitur si surprizë për çiftin.