Stefi Prifti rigjen dashurinë, bën publike lidhjen e re (FOTO LAJM)

Në ditën e tij të lindjes, këngëtari korçar Stefi Prifti ka ndarë lajmin e bukur me ndjekësit.

Ai ka rigjetur dashurinë dhe lidhja është e konsoliduar, prandaj çifti ka vendosur të bëjë publike.

Me anë të fotove të shpërndara, ai bën me dije se ka nisur një lidhje të re, duke ndarë vetëm disa copëza nga momentet që ka kaluar me miq, të afërmit dhe partneren, për datëlindjen e tij.

“Ditelindja ime kete vit ka nje ndryshim madhor… Me vajzat e mia dhe njerezit e mi te familjes e kam ndare prej disa kohesh. Eshte momenti ti paraprij une personalisht ketij ndryshimi ne jeten time. Per miqte dhe njerezit qe na duan dhe respektojne e pashe te arsyeshme te bej kete postim ne kete dite te shenuar… ne ditelindjen time”- shkruan ai.

Këngëtari nuk ka zgjedhur të na prezantojë ende me partneren, megjithatë e ka konfirmuar lajmin e bukur.

Kujtojmë se gruaja e tij u nda nga jeta në vitin 2015, pasi vuante nga një sëmundje e rëndë.