Sofia Vergara dhe Dan Reynolds bashkë në darkë: Një foto ngjall aludime për romancë

Sofia Vergara dhe Dan Reynolds janë parë në një darkë në Los Angeles, por një burim pranë tyre e ka përshkruar takimin si një dalje miqësore, jo si takim romantik.
Fotot e publikuara nga TMZ të dielën, më 25 tetor, tregojnë këngëtarin 39-vjeçar të grupit “Imagine Dragons” dhe aktoren 54-vjeçare të “Modern Family” në shoqërinë e dy miqve të tjerë, përfshirë Anastasia Soare.
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Një çast kur Vergara dhe Reynolds duket se prekin duart tërhoqi vëmendjen e mediave dhe nxiti spekulime për raportin mes tyre. Megjithatë, një burim i tha revistës “People” se ata kishin marrë pjesë në “një darkë miqësore në grup”.
Takimi vjen disa javë pasi “People” raportoi, duke cituar një burim, se Reynolds dhe aktorja Minka Kelly i kishin dhënë fund lidhjes katërvjeçare.
Burimi pranë çiftit tha se ndarja ishte e fundit. Reynolds dhe Kelly u panë për herë të fundit bashkë në publik në maj të vitit 2026, në galanë e Muzeut të Artit Bashkëkohor (MOCA) në Los Angeles. Ata ishin fotografuar së bashku për herë të parë në vjeshtën e vitit 2022, gjatë një darke në të njëjtin qytet.
Edhe marrëdhëniet e Sofia Vergara-s kanë tërhequr vëmendje. Aktorja kolumbiane dhe ish-bashkëshorti i saj, Joe Manganiello, u ndanë në vitin 2023 pas shtatë vitesh martesë.
Në janar të vitit 2025, Vergara la të kuptohej se ishte ndarë edhe nga kirurgu ortoped Justin Saliman. Në ceremoninë e Golden Globes, ajo i tha emisionit Access Hollywood se dëshirat e saj për vitin e ri ishin “shëndet, para dhe një të dashur”.
Deri tani, nuk ka konfirmim se mes Vergara-s dhe Reynolds ka nisur një lidhje romantike.