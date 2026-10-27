MPB nënshkruan kontratë mbi 2.1 milionë euro për dokumente dhe sisteme, pas negocimit

MPB nënshkruan kontratë mbi 2.1 milionë euro për dokumente dhe sisteme, pas negocimit

Me vlerë mbi 2.1 milionë euro, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) ka lidhur kontratë për blerjen e dokumenteve blanko dhe mirëmbajtjen e sistemeve të Departamentit për Prodhimin e Dokumenteve (DPD).

Të dhënat në platformën e-prokurimi tregojnë se tenderi u zhvillua përmes një procedure të negociuar, pa u publikuar njoftim për kontratë.

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Kontrata iu dha, pas negociatave, grupit të operatorëve ekonomikë Augentic GmbH dhe IN Groupe, me adresë në Mynih të Gjermanisë.

Objekti i marrëveshjes përfshin furnizimin me dokumente blanko, ndër to pasaporta dhe letërnjoftime, si dhe mirëmbajtjen e sistemeve përkatëse të DPD-së.


Shtuar 27.10.2026 20:32

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