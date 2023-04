S’ka më vend për dyshim, Kylie Jenner kapet “mat” në shtëpinë e Timothee (FOTO LAJM)

Range Rover i zi i Kylie Jenner është fotografuar nga paparacët teksa mbërriti në rezidencën e Timothée Chalamet në Beverly Hills të enjten, duke nxitur më tej thashethemet për romancën mes të dyve.

Megjithatë, është e paqartë nëse Kylie ishte brenda automjetit pasi ajo nuk u fotografua. Makina u pa një javë pasi mediat raportuan se 25 vjeçarja ka nisur një romancë me aktorin e “Call Me By Your Name”, 27 vjeç.

Asnjëra palë nuk është përgjigjur publikisht ndaj spekulimeve. Megjithatë, mediat sociale janë ndezur nga opinionet e fansave për çiftin e ri të mundshëm.

“Takimi mes Kylie jenner dhe Timothee Chalamet duket njësoj si kur dy persona nga shkolla e mesme që nuk kanë bashkëvepruar kurrë, fillojnë të takohen 6 vjet pas diplomimit,” shkroi një përdorues i mediave sociale.

“Timothée Chalamet dhe Kylie Jenner nuk janë në lidhje me këtë disa marrëzi të krijuara nga Kris duke u përpjekur ta kthejë Kylie në trend përsëri, për arsye të tjera përveç Hailey,” spekuloi një fans i dytë, duke iu referuar sagës së vazhdueshme që Jenner e gjeti veten të përfshirë në historinë Hailey Bieber-Selena Gomez.

Një fans skeptik shkroi: “Kylie Jenner dhe Timothee Chalamet… thjesht nuk mund ta besoj këtë informacion të tmerrshëm”.

Ashtu si shumë thashetheme në Internet, lajmet për këtë romancë e kanë origjinën në llogarinë e Instagram-it, Deuxmoi.

Kjo romancë e re e mundshme vjen pasi Jenner u nda nga babai i dy fëmijëve të saj, Travis Scott, në janar. Çifti ishte në lidhje nga 2017 deri në 2023, me ndarje të shumta në mes.

Ndërkohë, romanca e fundit publike e Chalamet ishte me Eiza González në 2020.