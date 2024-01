“Si e mendon lidhjen me Bardhin?”Sara përgjigjet: Kam qenë e lidhur me një…

Gjatë një bisede të zhvilluar me aktorin Olsi Bylyku, Sara Gjordeni ka rrëfyer lidhur me ish partnerin.

Olsi e pyeti Sarën sesi e mendon jetën me Bardhin, me të cilin ka shprehur pëlqim brenda BBV, ndërsa Sara tha se e ka një eksperiencë me një artist nga Kosova.

Pa dhënë detaje, Sara tha se ka qenë në lidhje me një artist të suksesshëm, dhe e ka menaxhuar shumë mirë distancën.

Olsi: O zemra, po si e ke mendu jetën tënde me Bardhin, e kam seriozisht? Si e mendon lidhjen me një artist

Sara: Kam qenë me dikë, kam pasur një lidhje të gjatë por kam qenë shumë e re. Ishte shumë i suksesshëm

Olsi: I Shqipërisë apo i Kosovës

Sara: Shumë e qetë. Unë jam shumë besnike në lidhje, nuk e kam problem distancën. Gjithçka vendoset në fillim