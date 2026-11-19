Dje, këngëtarja e njohur shqiptare Shkurte Fejza festoi 65-vjetorin e saj të lindjes. Me këtë moshë ajo ka mbërritur në moshën e pensionit, por largimi nga muzika nuk është fare në planet e saj.
Për këtë ditë të shënuar, bashkëshorti i saj, Hajrushi, i dedikoi një urim romantik dhe shumë të ndjerë. Ai shkruan se nuk e di nëse fjalët mund ta shprehin plotësisht ndjenjën e tij, por thekson se është njeriu më mirënjohës që jeta i dha mundësinë ta ketë pranë.
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Në mesazhin e tij, Hajrushi kujton se filluan së bashku një udhëtim që u kthye në jetë, se u rritën, ëndërruan dhe përballuan sfidat krah njëri-tjetrit. Ai vë në dukje se ndërtuan një histori që nuk përfshin vetëm dashurinë e tyre, por edhe familjen, këngën, sakrificat dhe përkushtimin ndaj vendit.
Bashkëshorti i këngëtares thotë gjithashtu se ka qenë dëshmitar i forcës, talentit, përkushtimit dhe dinjitetit të saj, dhe se ka parë sa shumë është dhënë ajo për këngën dhe për popullin e saj. Megjithatë, sipas tij, përtej artistes që njeh publiku, ai njeh gruan e jetës së tij, bashkëshorten, nënën dhe gjyshen e mrekullueshme.
Në fund, Hajrushi shpreh mirënjohje për dashurinë, besimin, çdo ditë të bukur dhe çdo vështirësi që e kanë kaluar dorë për dore. Ai shton se edhe pas gjithë këtyre viteve, ajo mbetet dashuria, krenaria dhe shoqja e tij më e mirë, dhe se nëse do të kishte edhe një jetë tjetër, përsëri do ta zgjidhte atë. Urimi mbyllet me dëshirën për shëndet, lumturi e dashuri pranë fëmijëve, nipërve e mbesave dhe me pohimin se ai e do sot, si dje dhe përgjithmonë.