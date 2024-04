Dafina Zeqiri është padiskutim një prej artisteve më të mira të muzikës shqiptare.

Pasditen e sotme, ajo ka lancuar hitin e saj më të ri i cili titullohet ‘Go, go, go’.

Në vetëm 1 orë prej publikimit të tij, numëron plot 15 mijë klikime.

Me siguri ky do të jetë një prej projekteve të saj që do të korrë një sukses tepër të madh dhe do të kthehet në hitin e kësaj vere.