Këngëtari Luiz Ejlli ka treguar planet mbi familjen dhe në lidhje me ardhjen e një fëmije në jetë.

Ai tha se do ia lënë kohës, dhe se familja për të është e shenjtë.

“Familja është gjë e shenjtë, e kam dhe do ta kem gjithmonë, do ia lëmë kohës. Do e lëmë të rrjedhë. Ku mund të rri unë pa çapaçula”, tha Luizi.