Luiz Ejlli garon sërish pas 17 vitesh për Eurovision, dalin emrat e këngëtarëve pjesëmarrës në Festivalin e Këngës

Festivali i Këngës në Radio Televizionin Shqiptar nis edicionin e 62-të këtë vit dhe do të mbahet në dhjetori. Deri më tani, janë zbuluar emrat e prezantuesve, Almeda Abazi dhe Xhani Shqerra.

Kryefjala e çdo festivali janë artistët dhe këtë vit siç ka mësuar Kryefjala.com do të ketë shumë artistë të rinj. Megjithatë disa nga emrat “big” janë Vesa Luma e cila do të vijë në një duet me partnerin e saj, Big Basta. Kënga thuhet se do të jetë e zhanrit hip-hop.

Ardit Çuni thuhet gjithashtu se do të jetë një tjetër emër që pritet të bëhet pjesë e këtij show.

Vesa Smolica, Blerina Braka, Erma Mici, apo edhe Luiz Ejlli janë të tjerë emra që janë përfolur se do të bëhen pjesë e këtij kompeticioni të rëndësishëm, kënga fituese e të cilit përfaqëson Shqipërinë në Eurovision.