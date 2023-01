A është i sëmurë? Kjo është deklarata e Luizit 5 vite më parë: Kam rënë 8 kg për 5 ditë (VIDEO)

Luiz Ejlli është larguar nga shtëpia e “Big Brother VIP” për tju nënshtruar testeve mjeksore në mënyrë që të vërtetohet njëherë e mirë nëse ai vuan ose jo nga sëmundja e pashërueshme.

Ditën e djeshme, Luizi i rrëfeu Kiarës se është me tumor i cili i është përhapur në të gjithë trupin, por vetëm pak orë më vonë i tha se kjo është historia e shokut të tij.

Edhe mbrëmjen e sotme ai i ka qëndruar deklaratës se historia e tmuroti është e shokut të tij, por dyshime të shumta kanë lindur si te banorët dhe te publiku.

Mirëpo, 5 vite më parë, këngëtari ka qenë i ftuar në emisionnin “Diagnozë”, ku ai ka treguar se ka bërë një ndërhyrje kirurgjikale nga një kontroll rutinë dhe ka rënë 8kg pasi ka marrë vesh lajmin, Dhe në këtë studio nuk tregoi se nga çfarë ka vuajtur.

“Unë e kam të freskët, në korrik të këtij viti shkova rastësisht të bëj një kontroll, nuk po u them çfarë doli dhe u desh të bëhej një ndërhyrje. Shkova me një shok, duke qeshur dhe thënë ne çojmë makinat një herë në tre muaj në servis, dhe veten nuk e çojmë një herë në dhjetë vjet. Ua këshilloj meshkujve dhe femrave të shkojnë sa më shpesh të kontrollohen. Atëherë kur je shëndosh duhet të shkosh, kur të jesh në fund pastaj… Njerëzit duhet të kuptojnë se doktori nuk është me e shpëtu jetën, është me parandalu rrezikun. Nëse i shkon në gradë të fundit dhe i thua shpëtomë dhe ai thotë nuk mundem nuk është faji i tij.Kam rënë 8 kg për 5 ditë prej stresit.Kur është puna për shëndetin të gjithë frikësohen. Unë e pësova për fajin tim, për diçka që mund të ishte eleminuar me një gotë ujë dhe disa ilaçe,”- tha ndër të tjera Luizi./albeu.com/