Sa vjeç bën sot? Ikona e humorit shqiptar, Zyliha Miloti feson ditëlindjen (FOTO LAJM)

Kur flasim për humorin shkodran, vlerësim i madh shkon dhe për aktoren e njohur Zyliha Miloti. Një artiste që prej dekadash po merr vlerësime të shumta nga publiku dhe kritika për atë që ajo përcjell në skenë. Një aktore që ka interpretuar në role të shumta, duke dhuruar emocione të mëdha për publikun.

Zyliha Miloti numëron me qindra role në karrierën e saj të shkëlqyer. Shfrytëzon me sens e maturi nëndialektin e të folurës shkodrane, pa e bërë atë një zhargon të rënd, përkundrazi duke i dhënë një tingëllim poetik e plot muzikalitet.

Zyliha Miloti feston sot 76-vjetorin e lindjes.

Ajo lindi në Shkodër, më 11 janar 1946 . Mbaroi liceun artistik ”Jordan Misja”, me 1965 për aktore dhe nga viti 1967 e në vijim paraqitet si një nga aktoret ma të suksesshme të Estradës Profesioniste të Shkodrës për rreth 40 vjet.

Ka krijuar figura grash prepotente e zotëruese ndaj burrave, llafazane, sikundër edhe femra snobe, malësore disi naive apo ”burrnesha”, zyrtare e intelektuale të kohës etj.

Në aktrimin e saj ka pak elementë grotesku, duke qenë më aktive ato të një humori me thekse realiste e të sjella sa më pranë modeleve jetësore. Në skenë, Miloti ishte partnere e parapëlqyer e aktorit të mirënjohur Tano Banushi, sikurse edhe e Zef Dedës, me të cilin ka luajtur shumë pjesë të shkurtra për estradë, kujtojmë këtu: Fotografisti, Në spital, Kunati i shokut Xhemal, Truall i zënë , Toka jonë etj.

Loja e saj shquhet për finesë, elegancë, me një përshtatshmëri të rrallë dhe me kapërcime të natyrshme, nga tragjikja te komikja dhe anasjelltas, duke krijuar figurën e një nëne të dhimbshme e plot mall për të birin emigrant.

Ka luajtur edhe në disa filma, ku veçohet filmi ”Shoku ynë Tili” me rolin e nënës dhe te ”Dy herë mat” me atë të gruas së drejtorit .